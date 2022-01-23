Дочка в маму, а сын — в папу: Ляйсан Утяшева показала счастливых детей на отдыхе в Дубае

Ляйсан Утяшева является известной художественной гимнасткой. Примечательно, что карьеру в спорте она завершила и стала телеведущей. Зрители знают ее по шоу «Танцы» на ТНТ, которое она вела.

За последние годы Ляйсан преобразилась. Он похудела и сменила имидж. Теперь экс-гимнастка все чаще посещает светские мероприятия. Этой зимой она отдыхает с семьей в Дубае, где была несколько раз.

Уияшева может похвастаться крепким браком с Павлом Волей. Он во всем поддерживает возлюбленную и не перестает признаваться ей в любви со сцены. У пары подрастают дети: восьмилетний Роберт и шестилетняя София.

Обычно супруги редко делятся кадрами с малышами. Но недавно Ляйсан засняла сына, который пробует силы в стендапе. А накануне она засняла детей, которые счастливые шли в коридоре отеля. София была в пышном черное платье. Она не шла вприпрыжку.

«Так выглядят счастье и радость — миниатюра», — заявила телеведущая. «А вот так выглядит мое счастье», — сказал Роберт.

Наследник пары со скейтбордом в руках тоже стал не идти, а бежать вприпрыжку по коридору, рассмешив родителей. Поклонники пришли в восторг от видео. Многие поразились тому, как выросли дети. «У Софии хорошая растяжка. Вся в маму», «Какая грациозная девочка», «Сын прям копия отца», «Какие большие дети уже», «София точно в маму, хрупкая красавица», «ну до чего хорошенькие», — прокомментировали кадры подписчики.

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