«Мы вернулись»: Нетребко в «золотом» пальто с мехом и плюшевой панамке вышла на променад в Вене

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных див. Она уже давно живет в Австрии, а также у нее есть квартира в Нью-Йорке.

В этом году артистка успела провести каникул в России, а потом на несколько недель приехала Австрийские Альпы, где не только набиралась сил, но и гуляла по лесам. Даже за городом она предпочитала выглядеть стильно, поэтому щеголяла в дизайнерских нарядах.

Лишь 22 января Анна вернулась домой. Она решила прогуляться по Вене с сыном Тьяго. Оперная дива запечатлелась в золотистом пальто с принтом и меховым воротником. Образ дополнила плюшевая панамка песочного цвета. Певица решила запечатлеться на улицах города. Она призналась, что идет в излюбленный ресторан, где повара пускают ее сына на кухню и учат готовить пиццу.

«А мы вернулись в Вену! И идем в любимое место на маленькой улице — ресторан. Тьяго будет делать пиццу для себя», — поделилась звезда.

Во время променада Нетребко заглянула в книжный магазин и обнаружила на прилавках кулинарную книгу, которую написала и издала в прошлом году.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Многие одарили ее комплиментами. К слову, плюшевая панамка — один из трендов сезона. Такой головной убор есть у Натальи Водяновой. «Какая красивая», «Вы похудели», «Аннушка, какой наряд», «У вас прям образ с аристократическими нотками», «Какая чудная панамка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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