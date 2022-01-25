«Ауф, это что за камень?»: обнаженный Александр Ревва поиграл мускулами и не только, принимая душ на Мальдивах

Не только популярные дивы радуют своих поклонников горячими кадрами с Мальдив.

Вслед за Верой Брежневой и Светланой Ходченковой обнажиться осмелился и шоумен Александр Ревва.

В микроблоге Ревва поделился снимком, на котором запечатлено, как он принимает душ на Мальдивах. Плещется под струями воды шоумен в одних плавках, эротично засунув туда руку и играя мускулами

«Как же я люблю по-настоящему естественные, натуральные фотографии, снятые на природе, ненавязчиво, невзначай. Ненавижу позерство», — написал под фото Александр Ревва.

Подписчики Александра Реввы пришли в дикий восторг от такого откровения, которым мужчины делятся довольно редко.

«Какая форма. Браво! Столько труда вложено в тело, при такой загруженности», «Ммм, какой мокренький», «Ауф, это что за камень?», «Без пафоса и всяких заморочек! Красавчик», — высказались в Сети.

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