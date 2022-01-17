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Белая мебель, красные стулья: как выглядит кухня в особняке Александра Реввы за 80 млн рублей

Шоумен живет в поселке Павлово на Новорижском шоссе.

Белая мебель, красные стулья: как выглядит кухня в особняке Александра Реввы за 80 млн рублей
Александр Ревва. Фото: Global Look Press

Александр Ревва давно счастлив в барке с женой Анжеликой. Пара воспитывает двух дочек – Алису и Амели и живет в поселке Павлово на Новорижском шоссе. По звездным меркам, дом у Артура Пирожкова не самый роскошный. Подобную недвижимость в том районе оценивают от 80 млн рублей.

В своем инстаграме шоумен поделился кадрами, на которых развлекался с дочкой Амели.

Александр Ревва с дочкой Амели
Александр Ревва с дочкой Амели. Фото: instagram.com/arthurpirozhkov/

«А у нас сегодня новогодне-танцевальное настроение.. да и вчера тоже было такое же.. завтра повторим», — написал Ревва.

А фанаты тем временем смогли рассмотреть, как выглядит кухня в доме юмориста.

Белая мебель, стол в центре комнаты, вокруг которого стоят красные стулья в барном стиле. Также на полках стоит множество бытовой техники и разноцветные свечи.

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