«Загадочна, как всегда»: Ходченкова в невесомом наряде цвета лазури слилась с океаном на Мальдивах

Мальдивы — одно из самых любимых мест звезды театра и кино Светланы Ходченковой на планете. Здесь она проводит времени больше, чем, пожалуй, где-либо.

На днях актриса отметила свой 39-й день рождения. Новый год жизни Светлана Ходченкова встречала на Мальдивах.

Каждый раз приезжая в эти райские места, Светлана Ходченкова делится в микроблоге снимками потрясающей красоты. В кадрах она всегда предстает на фоне экзотических пейзажей Мальдив.

На этот раз Светлана Ходченкова позировала на берегу океана. Наряд актриса подобрала в тон нереальному цвету воды.

В невесомом и развевающемся на ветру длинном платье оттенка лазури Светлана Ходченкова полюбовалась красотой океана и получила в ответ массу комплиментов от подписчиков.

«Цвет настроения синий», «Загадочна, как всегда», «Она прошла как королева по зеленым волнам…» — высказались в Сети.

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