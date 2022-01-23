«Как красиво»: Бузова в модном пуховике устроила танцы на улице под пение дочки Глюкозы

В этом сезоне очень актуален стиль милитари, который проявляется в одежде в виде оттенка хаки, камуфляжного принта, металлических пуговиц, эполет, полувоенной обуви и крое одежды. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Ольга Бузова внимательно следит за трендами, поэтому не удивительно, что в ее фэшн-арсенале оказался пуховик в стиле милитари, сшитый из камуфляжной ткани. Брутальности ему придавали кожаные вставки, а актуальный замок молния усиливал его остроту.

Вдохновленная снегопадом, певица в модной крутке устроила танцы прямо на улице, кружась под ритмы песни «Снег идет».

«Как красиво. Обожаю зиму», написала в личном блоге Бузова.

Старый хит Глюкозы исполнила ее дочь Лидия Чистякова-Ионова. Она строит карьеру артистки и планирует продолжить музыкальную династию.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!