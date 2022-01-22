В стиле милитари: Бузова вслед за Лорак предстала в пуховике-дутике и «гномьей» шапке в заснеженном Сочи

Ольга Бузова знаменитая телеведущая. Она также уже пять лет строит карьеру певицы. Бывшая звезда «Дома-2» предпочитает делиться эмоциями с поклонниками.

Ольга всегда тщательно продумывает свои образы и старается удивлять публику своими поступками. Недавно артистка отдохнула в Куршевеле, а на днях приехала в Сочи, где с размахом отметила свой день рождения. Она привезла на курорт друзей.

Сначала Бузова устроила вечеринку. Она не скрывает, что любит впечатлять друзей. На этот раз телеведущая полакомилась изысканными блюдами и повеселилась в компании группы «Стрелки».

На следующий день артистка весь день нежилась в бане с подругами. А вот 22 января она решила прогуляться, так как в Сочи начался снегопад. Ольга облачилась в трико и пуховик-дутик с камуфляжным принтом. Вязаная шапка, которую стилисты называют гномья, дополняла зимний образ. Примечательно, что такой же наряд в стиле милитари есть у Ани Лорак.

«Зимняя сказка, так не хочется уезжать… Но я уезжаю, чтобы вновь вернуться», — поделилась звезда.

Однако долго погулять Бузова не смогла, так как промокла из-за обильного снега. В итоге она покаталась на респектабельном автомобиле, но успела сделать фото на улице.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. «Красивая какая», «Как тебе идет такой стиль», «Хорошенькая без макияжа», «Оля, классный образ», «Так вам идет», «Похорошела», «И не скажешь, что стала старше», — прокомментировали пост подписчики.

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