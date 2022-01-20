«Ой, все видно»: постройневшая Бузова в невидимых трусиках беззастенчиво повиляла ягодицами

Телеведущая решила похвастаться тем, как похудела за время катания на лыжах. Она неожиданно запечатлела себя в спальне.

Ольга Бузова является известной телеведущей. В прошлом году она покинула проект «Дом-2». Примечательно, что Ольга предпочитает привлекать к себе внимание. Она стала вести кулинарное шоу, а также ездила на съемки другого проекта в Африку.

Позже артистка призналась, что поправилась. Она решила не скрывать формы и даже все чаще стала появляться на публике без белья.

Но последние недели Ольга много отдыхает. Она провела 10 дней в Куршевеле, где каталась на лыжах. А вот на днях артистка приехала в Сочи. Она начала готовиться к 36-летию.

Примечательно, что артистка заметила, что похудела. Она решила показать себя во всей красе. Бузова облачилась в нюдовое белье и стала танцевать в спальне. Она показала мягкий животик и повиляла ягодицами в невидимых трусиках.

«Я похудела на лыжах. Главное теперь не поправиться, впереди день рождения», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Однако некоторых видео смутило. «Ну словно голая», «Оля, какая вы смелая», «А где похудела?», «Ой, все видно», «Нечего необычного. Фигура любой девушки так выглядит», «Оля, ну ты не похудела, от слова вообще», «Ну вот теперь и голая», «Прикрой свой пельмень», «Белье не самое удачное», «Нашла чем заняться», — прокомментировали пост подписчики.

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