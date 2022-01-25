«Наши девчонки в Америке! Что они творят!»: Королева в желтых кроксах вскочила с мамой на стол и устроила танцы в Майами

Наташа Королева улетела в Америку, чтобы провести солнечный отпуск с родней.

Наташа Королева несколько раз в году летает отдыхать в Майами, здесь у нее живет мама Людмила Порывай.

Маме Люде, как ее называют поклонники, уже 75 лет, но она обладает неунывающим и очень энергичным характером. Который нравится многим ее подписчикам в социальных сетях. Благодаря этой светлой энергии, у мамы Наташи Королевой постоянно растет армия подписчиков.

И вот вновь мама Люда в компании дочки Наташи Королевой решила позабавить публику. Родственницы вскочили на стол в Майами и устроили танцы под песню группы «2Маши». Дамы постарались нарядиться в одной яркой тональности. Например, желтые кроксы Наташи Королевой пересекались по цвету куртки Людмилы Порывай.

«Мамуля всегда мне говорит: доця, не расстраивайся, не отчаивайся, принимай мир таким, как он есть, танцуй!» — подписала видео жена Тарзана.

Ролик имел успех у публики, люди восхитились непосредственностью и жизнелюбием Королевой и Порывай.

«Пусть все мамы так говорят», «Такие прикольные. Наташа Королева молодец и очень искренняя. Талантливая безумно и жизнерадостная. Мамочка — огонь», «Вы классные, мама Люда красотка, стройняшка», «Молодец, мама Люда! Оттого и выглядит девочкой в свои… Принимает мир и не пытается никому ничего доказывать», «Наши девчонки в Америке! Что они творят!» — написали пользователи Сети в комментариях микроблога певицы.

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