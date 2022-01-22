«Как девочка!»: Королева пришла на вечеринку без макияжа, восхитив публику нежным видом

Наташа Королева вслед за Кристиной Орбакайте улетела после Нового года в Майами. У певицы в Америке давно живет мама Людмила Порывай, и звезда частенько навещает ее с мужем Сергеем Глушко.

В Майами Наташа Королева отметилась с друзьями и супругом в ресторане на побережье. 48-летняя артистка пришла в заведение без макияжа, лишь нанесла легкий блеск на губы. В таком естественном виде она стала выглядеть моложе и свежее. Это заметили ее многочисленные поклонники, когда увидели ее фотографию в личном блоге.

«Наташа, вы просто восхитительно выглядите! Браво», «Хорошего отдыха! Наташа – красотка», «Наташечка, как девочка!», «Прекрасно выглядите, Наташа», «Минус 15 лет. Выглядишь просто бомбически нежно», — написали фолловеры в комментариях Instagram.

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