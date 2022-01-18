Грустный праздник: стало известно, почему Наташа Королева не поздравила Игоря Николаева с днем рождения

Композитор и певец Игорь Николаев весь день 17 января принимал поздравления. Теплые слова и пожелания сыпались в соцсетях как из рога изобилия, наверняка и телефон маэстро разрывался от звонков желающих лично сказать ему приятное.

Не забыла про друга и его именины и Алла Пугачева — примадонна опубликовала совместное фото с музыкантом, написавшим для нее не один хит.

А вот бывшая жена Николаева, Наташа Королева, не поздравила композитора. Ей в укор посыпались обвинения – мол, благодаря ему стала звездой, а теперь неблагодарно молчит, с глаз долой — из сердца вон. Напомним, что Наташа Королева стала второй женой музыканта, и их брак продлился целых 10 лет, до 2001 года.

А между тем, стало известно, почему Наташа Королева проигнорировала день рождения экс-супруга. Звезда улетела в Майами, а это совсем иной часовой пояс.

Исполнительница хитов «Серые глаза» и «Желтые тюльпаны», как оказалось, не забыла про именины Николаева. Она все-таки «отправила» ему открытку с фразой «С днем рождения, маэстро!» и показала, что по-прежнему чтит его талант.

Опубликовала звезда ее в Сети, когда у нее по ту сторону Атлантики было утро, а в Москве – уже поздний вечер, и день рождения подходил к концу.

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