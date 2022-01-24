А папу простила: дочь Меладзе призналась, что на самом деле произошло между ней и Брежневой

Девять лет назад Константин Меладзе ради Веры Брежневой оставил жену и наследников.

17-летняя дочь Константина Меладзе Лия во время презентации нового сезона шоу «Голос» в Украине на канале «1+1», рассказала, в каких она отношениях со своим знаменитым отцом.

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Напомним, композитор и продюсер оставил жену Яну Сумм и троих детей (две дочки — Лия и Алиса, сын Валерий) в Киеве и переехал жить в Москву, оформив брак с Верой Брежневой. Экс-супруга Меладзе тогда рассказывала, что много лет подозревала о романе мужа и даже спрашивала Веру Брежневу об этом напрямую, но та заверяла — отношений никаких нет.

Позже выяснилось, что ее мысли были не напрасными. По словам Сумм, она до сих пор не может отпустить эту ситуацию, стараясь не думать о бывшем муже вообще.

Между тем дочь Яны Сумм заявила на ТВ, что часто общается со своим папой как в социальных сетях, по телефону, так и в его нередкие визиты в Украину.

«Когда он в Киеве, мы всегда вместе проводим время. Желательно, каждый вечер я к нему приезжаю», — сказала Лия.

А вот с мачехой восходящая звезда и не думает налаживать отношения.

«Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой», — прокомментировала Лия Меладзе.

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