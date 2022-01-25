Добровинский рассказал, через сколько часов вдова Градского на самом деле обратилась в полицию

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что вскрылась очередная ложь и попытка дискредитации вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко.

«Кто-то сказал, что Марина сообщила об ограблении в правоохранительные органы спустя лишь семь часов. СМИ это подхватили, а хейтеры начали строить подозрения по поводу инсценировки. На самом деле Марина сообщила об ограблении через два часа — как раз после того, как смогла оправиться от шока, а для многих это действительно является большим шоком и вводит в ступор». Александр Добровинский

Как заметил Александр Добровинский, он предлагает всем завистникам перестать судачить и дать следствию делать свою работу.

«Тем более, что одного подозреваемого уже удалось задержать», — прокомментировал Александр Добровинский.

Напомним, что полиция сейчас ведет работу с 27-летним задержанным по делу об ограблении вдовы Александра Градского. Ранее был задержан мужчина, который также подозревался в ограблении, но после допроса полиция его отпустила.

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