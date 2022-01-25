«Ответственный отец»: Регина Тодоренко без мужа и сына улетела в Мексику

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram заявила, что улетела в Мексику без своего мужа-музыканта Влада Топалова и сына Миши.
«Я благодарна своему мужу за возможность улететь на край света без тревоги за сына, ведь я знаю, что мой муж прикроет тылы в экстренном случае. Ты — потрясающий муж и надежный, ответственный отец. Я таких еще не встречала».
По словам Регины Тодоренко, она благодарна всей своей семье за безграничную любовь и поддержку. Также она поблагодарила и себя за умение наполнять свою жизнь яркими красками.
Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с 2018 года. Их сыну Мише три годика.
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