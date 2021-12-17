«Михаил Топалов очень довлел над нами»: Сергей Лазарев объяснил, почему ушел из группы Smash!!

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему ушел много лет назад из группы Smash!!. Как отметил исполнитель, в распаде виноваты все.

«У нас был такой треугольник — папа Влада, Влад и я. И в какой-то момент наши дороги начали расходиться. Михаил Топалов сильно довлел над нами. Если раньше мы с Владом шли единым фронтом и всегда отстаивали одну позицию, то в какой-то момент и с ним разделились и как лебедь, рак и щука начали тянуть в разные стороны». Сергей Лазарев

По словам Лазарева, в какой-то момент обида была такой сильной, что он понял: в коллектив он никогда не вернется. Через полгода после ухода из группы Первый канал предложил им с Топаловым объединиться, чтобы выступить на «Евровидении». С ним вели переговоры. Тогда он уже выпустил свою новую песню, поэтому возвращаться было бы шагом назад, сообщает «СтарХит».

Напомним, что группа Smash!! была организована в 2000 году. Через четыре года коллектив распался.

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