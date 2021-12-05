«Миллион раз падаю тебе в ноги»: Топалов поблагодарил Тодоренко за сына и написал новый трек

Музыкант Влад Топалов завершил работу над новой песней, которую написал в честь сына Майкла. К слову, мальчику исполнилось три года.

Топалов признался в любви к сыну в день рождения мальчика.

«Это, безусловно, самая «интимная» работа в моей жизни. В ней есть все, что я хочу сказать своему сыну. Наверное, в ней есть и немного ребенка во мне. Спасибо Богу за это счастье быть отцом. Со всеми трудностями и сложностями. Это самая важная профессия в моей жизни. И я безумно ее люблю», – отметил Влад.

«Миллион раз падаю тебе в ноги, Регина, за такого сына и такую его маму. С днем рождения, мой сынок. Я всегда с тобой, всегда. И даже когда меня нет рядом или не будет совсем, я всегда буду с тобой. Надеюсь, в твоем сердце», – заявил Топалов.

Музыкант пообещал всегда заботиться о малыше.

«А ты – навсегда в моем. И когда очень хочется домой, просто вспоминай порой… Твой папа всегда с тобой. Я тебя очень люблю», – трогательно резюмировал Топалов.

Напомним, ранее Регина Тодоренко поздравила Майкла Топалова с днем рождения.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.