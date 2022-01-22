А карета – в тыкву: Тодоренко показала, как за секунды превращается из роковухи в домохозяйку

Телеведущая наглядно продемонстрировала, что бывает, когда гаснут софиты.

Звезда экрана Регина Тодоренко время от времени снимает юмористические ролики, вызывая у своей публики восторги и крики «браво». На этот раз красотка продемонстрировала, как за секунды превращается из роковой светской леди в домохозяйку.

«Обычно я собираюсь 2 часа, а разбираюсь — 30 секунд», — призналась красотка.

Снять макияж, сменить наряд на пижаму, вместо линз – очки, долой помаду, и перед зрителями – обычная девушка. вот что обычно бывает, когда гаснут софиты. А карета Регины, видимо, по аналогии с хозяйкой, превратилась в тыкву.

К слову, в последнее время в прессе активно обсуждается вероятная беременность Регины Тодоренко. Девушка в браке с певцом Владом Топаловым, их первенцу 3 годика.

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