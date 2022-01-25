«Есть термин – «кверулянтство»: Добровинский отреагировал на попытку закрыть его канал на YouTube

Как отметил адвокат, никакие иски не остановят его желание помогать женщинам.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на попытку сотрудника ГРУ Ивана Курбакова, у которого конфликт с женой, закрыть его канал на YouTube «СтопАбьюз».

Как отметил Добровинский, ни иски, ни заявления не остановят его желания помогать женщинам. По его словам, проект «СтопАбьюз» имеет высокое социальное значение.

«Что же касается заявления Ивана Курбакова, есть такой термин «кверулянтство» — непреодолимая сутяжническая деятельность, выражающаяся в борьбе за свои права и ущемленные интересы, чаще всего мнимые или преувеличенные. Кверулянт подает жалобы во всевозможные инстанции, исковые заявления в суд. Жалоб и заявлений со стороны Ивана Курбакова к его бывшей супруге уже исчисляется десятками». Александр Добровинский

Напомним, что одной из героинь проекта Александра Добровинского стала Мария Курбакова. Она заявила, что бывший муж, сотрудник ГРУ, преследует ее и маленького сына после развода. Иван Курбаков подал заявление в МВД, в котором требует удалить якобы порочащую его информацию в социальных сетях Александра Добровинского, а также удалить его канал на YouTube.

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