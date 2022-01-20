Добровинский назвал сумасшедшими тех, кто подозревает Коташенко в инсценировке ограбления

По словам адвоката, он готов все объяснять с точки зрения простой логики.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко не могла инсценировать собственное ограбление.

«Для всех сумасшедших, которые считают, что несчастная вдова Александра Градского инсценировала ограбление самой себя хочу объяснить все с точки зрения простой логики. Если об этих деньгах никто, кроме нее и покойного мужа не знал, какой смысл ей в ограблении, грабеже, разбое не важно». Александр Добровинский

Как отметил Добровинский, даже если наследники знали о сто миллионах рублей, то по закону Марина Коташенко получила бы 80 миллионов – половина полагается вдове, а вторая часть делится между всеми наследниками. Как думает адвокат, вдова Градского не стала бы рисковать с псевдоограблением из-за двадцати миллионов рублей.

Напомним, что несколько дней назад из дома вдовы Александра Градского преступники похитили сто миллионов рублей. Сейчас грабителей ищут.

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