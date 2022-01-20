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Добровинский назвал сумасшедшими тех, кто подозревает Коташенко в инсценировке ограбления

По словам адвоката, он готов все объяснять с точки зрения простой логики.

Добровинский назвал сумасшедшими тех, кто подозревает Коташенко в инсценировке ограбления
Александр Добровинский. Фото: Globallookpress.com

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко не могла инсценировать собственное ограбление.

Александр Градский и Марина Коташенко
Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Globallookpress.com

«Для всех сумасшедших, которые считают, что несчастная вдова Александра Градского инсценировала ограбление самой себя хочу объяснить все с точки зрения простой логики. Если об этих деньгах никто, кроме нее и покойного мужа не знал, какой смысл ей в ограблении, грабеже, разбое не важно».

Александр Добровинский

Как отметил Добровинский, даже если наследники знали о сто миллионах рублей, то по закону Марина Коташенко получила бы 80 миллионов – половина полагается вдове, а вторая часть делится между всеми наследниками. Как думает адвокат, вдова Градского не стала бы рисковать с псевдоограблением из-за двадцати миллионов рублей.

Напомним, что несколько дней назад из дома вдовы Александра Градского преступники похитили сто миллионов рублей. Сейчас грабителей ищут.

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