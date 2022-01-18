Добровинский вспомнил дело Ефремова, говоря о похищенных у вдовы Градского миллионах

Как отметил адвокат, любую инсценировку можно без особого труда раскрыть.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro исключил, что вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко инсценировала ограбление.

По его словам, у вдовы просто не было смысла этого делать. Любой обман достаточно легко раскрываем. Так рисковать собственной репутацией, как он думает, вдова Градского бы не стала.

«Я знаю, что и Александр, и Марина следили за делом Михаила Ефремова и знают, что любую инсценировку можно раскрыть и вывести лжесвидетелей на чистую воду. Так что я сильно сомневаюсь, что Марина Коташенко пошла бы на такое». Александр Добровинский

Напомним, что, по предварительной версии, грабители вынесли из дома Марины Коташенко сто миллионов рублей. Одна из версий, что вдова могла сама инсценировала кражу.

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