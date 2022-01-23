Добровинский раскрыл секрет, как удалось задержать подозреваемого в нападении на вдову Градского

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как полиции удалось задержать подозреваемого в нападении на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко.

«По всей видимости грабителей смогли отследить по движению мобильных телефонов, которые находились ближе к точке нападения на Марину, потом переехали к даче или на дачу, затем обратно». Александр Добровинский

Как добавил адвокат, собственно по этому следу сотрудники правоохранительных органов в конце концов и вышли на след преступников.

Ранее стало известно, что задержан один из возможных преступников. Это некий родственник Умеда Джабарова, купившего белый «Мерседес», в котором уехали бандиты после нападения. Джабаров ранее обменял этот «Мерседес» на «Киа» с доплатой у господина Халлокова, жителя Тульской области.

По предварительной информации, Джабаров и Халлоков были знакомы по работе. Они оба торговали в Алтуфьево на рынке. Один рыбой и икрой, другой — сухофруктами. После серии допросов родственника на данный момент Джабарова отпустили.

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