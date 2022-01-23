Без грима и укладки: 39-летняя Брежнева в жакете оверсайз появилась в Третьяковской галерее

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что славу ей принесла группы «ВИА-Гра». Однако потом артистка начала успешную сольную карьеру. Обычно у нее множество концертов, но этой зимой она решила отдохнуть.

Недавно неделю певица провела на Мальдивах со старшей дочкой и сестрами. Они устроили девичник, поэтому мужа Константин Меладзе с ними не поехал.

На днях Вера вернулась в Москву. 22 января она решила провести время с близкими. Певица отправилась в Третьяковскую галерею, где увидела выставку работ Михаила Врубеля.

Примечательно, что она облачилась в свитер черного цвета и жакет оверсайз. Брежнева решила отказаться от макияжа и укладки. Артистку было сложно узнать, так как она также была в защитной маске.

Вторую половину вечера звезда провела на концерте. ей составили компанию сестра Виктория и племянница. Они насладились живой музыкой.

«С моими любимыми красавицами. Сестра и племянница», — написала Вера.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица в 39 лет. Многие одарили ее комплиментами. «Вера, ты потрясно выглядишь», «В черном элегантная, но младшая», «Ой, какая красотка», «Даже не узнала», «Очаровательная блондинка», «Без макияжа такая милая», «Так непривычно видеть без грима и блесток», — прокомментировали пост подписчики.

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