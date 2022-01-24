Таинственная блондинка: вдова Градского скрывала свой возраст и вела затворнический образ жизни

О вдове Александра Градского Марине Коташенко активно заговорили только после смерти маэстро и последующего ограбления блондинки. И это при том, что до замужества она строила карьеру актрисы и модели. То есть, казалось бы, душа красавицы требовала внимания публики.

Тем не менее, Марина Коташенко все эти годы вела затворнический образ жизни. Как выяснила КП, она ни с кем не дружила, ни с кем не общалась в поселке, где жила, никого не приводила в дом, не вела социальных сетей. В Интернете смогла оставить свой след только на Авито, продавая там в основном дешевые вещи.

Как рассказали соседи вдовы, все их общение сводилось к приветствиям, иногда ее навещали родственники. Детей на занятия она отвозила сама. Да и с самим Александром Градским в последние годы жила раздельно. Он — в московской квартире, она — в коттедже в элитном поселке.

Тайн тут хватает. Интересен и тот факт, что вдова зачем-то привирала про свой возраст. По данным издания, ей вовсе не 37 лет, как говорила она и ее муж людям, а 41 год. Да и юридическое образование, про которое теперь все шутят в свете ограбления на 100 миллионов, она получила всего лишь в Черниговском техникуме.

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