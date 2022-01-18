А леди оказалась умна: вдова Градского успела переписать на себя элитную квартиру, особняк и салон красоты

Вдова Александра Градского Марина Коташенко даже после ограбления, в результате которого она лишилась 100 млн рублей, все равно останется с внушительными средствами, вложенными в недвижимость и бизнес.

Как пишет МК, ссылаясь на свои источники, близкие к окружению Градского, шикарный дом в Новоглаголево, элитная квартира в Козицком переулке над Елисеевским гастрономом в 400 квадратных метров (по сути, был выкуплен весь этаж) и салон красоты на Петровке «давно записаны на Марину Коташенко».

И если эта информация на 100% соответствует действительности, это может сказаться на запутанном деле о наследстве Градского. Напомним, что кроме Марины Коташенко на него претендуют двое несовершеннолетних детей от вдовы, а также взрослые сын и дочь от союза с Ольгой Фартышевой.

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