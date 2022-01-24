Стиль и элегантность: Водянова в твидовом пальто и на каблуках появилась на показе Dior в Париже

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей. В 17 лет она начала свою карьеру и не подозревала, что сможет достичь таких высот.

Наталья признавалась в интервью, что продавала овощи на рынке, поэтому даже не могла представить, что станет богатой и знаменитой. Она живет в Париже с детьми и мужем-миллиардером Антуаном Арно. В свои 39 лет звезда может похвастаться стройностью и моложавым видом.

Еще недавно Водянова отдыхала в Катаре. Теперь она вернулась домой, так как не могла пропустить Неделю моды. Ранее модель вышла в свет с Арно и своим свекром. А вот 24 января она отправилась на показ Dior.

Для такого случая многодетная мама выбрала женственный образ. Она запечатлелась в твидовом пальто с капюшоном. Наряд длины миди дополнили сапоги на каблуке и бриллиантовое колье.

Наталья сделала неброский макияж в естественных тонах и аккуратную укладку. Она позировала для поклонников и папарацци перед музеем, где состоялась презентация новой коллекции одежды Dior.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие адресовали ей комплименты. «Ну до чего красивая», «Какое роскошное пальто», «Как можно вообще не стареть?», «Наталья, какая вы стройная и стильная», «Ой, какое пальто! Любуюсь», «И не скажешь, что мама пятерых детей», «Ну просто прелесть», «Очень красивая! Бесподобно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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