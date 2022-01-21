На показе с сыном: Водянова вслед за Нетребко в оливковых брюках и твидовом жакете появилась на публике

Модель посетила показ Louis Vuitton с сыном-англичанином и мужем Антуаном Арно. Она продемонстрировала актуальный лук.

Наталья Водянова является известной моделью. Она родилась в Нижнем Новгороде, но смогла уехать в Париж и построить карьеру топ-модели. Наталья теперь имеет свой особняк, где живет с детьми и своим мужем Антуаном Арно.

Она не скрывает, что каждые выходные посвящает наследникам. Однако ее старший сын Лукас от британского аристократа Джастина Портмана в прошлом году уехал учится в США.

В последнее время Водянова часто делится домашними кадрами. Она растит малышей Максима и Романа. А вот Нева и Виктор подростки, поэтому регулярно появляются с ней на разных мероприятиях и на прогулках.

Однако накануне модель отправилась на показ Louis Vuitton. На мероприятии она появилась в струящихся брюках оливкового цвета и водолазке. Образ дополнил твидовый жакет с поясом.

Лукас приехал и увиделся с мамой на показе. Сопровождал звезду и Арно, но он не стал фотографироваться. В соцсети бизнесмен поделился кадрами с показа. Примечательно, что Наталья восхитила поклонников своим образом. Оа выбрала брюки модного цвета. В таких можно увидеть и Анну Нетребко.

«Какая красотка», «Сын уже выше на голову», «Это очень красиво», «Какая вы элегантная», «Ну просто леди», «Как вас красит зеленый цвет», «Вау, Лукас приехал», «Вы само очарование», — прокомментировали пост подписчики.

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