Лифчик, прокладки для груди и даже шишки: вдова Градского активно распродавала вещи на Авито

Вдова Александра Градского Марина Коташенко ведет закрытый образ жизни. У нее нет социальных сетей, в поселке, где живет, ни с кем не общается. Весь круг ее коммуникации — это дети и помощники по хозяйству. Изредка к ней приезжали родственники.

Тем не менее, журналисты КП выяснили, что в Сети она свой след все-таки оставила, обнаружив около 40 объявлений Коташенко на сайте Авито. И они явно не свидетельствуют о том, что Градский купал ее в роскоши. Самой дорогой вещью оказались сапоги «лабутены», которые она отдавала за 45 тысяч. А остальное — сущая мелочевка, которую бы не каждая женщина выставила на продажу.

Например, в списке товаров от вдовы Градского есть лифчик для кормления, прокладки для груди, детские сандалии и даже еловые шишки. Их Марина готова была продать за 5 рублей штуку. Видимо, блондинке каждая копейка дорога.

Отметим, что рейтинг на сайте у Марины Коташенко высокий, пользователи высоко оценили качество ее товара, оперативность и вежливость.

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