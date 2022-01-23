«Старшие дети не очень с Мариной дружили»: домработница — об отношениях в семье Градского

Как отметила Елена, музыкант хотел, чтобы был мир после его смерти.

Домработница певца Александра Градского Елена в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала об отношениях старших детей певца с его последней женой Мариной Коташенко.

«Марина – молчаливый человек. Ей хотелось, чтобы все жили в мире и согласии. Старшие дети не очень с Мариной дружили. Даня — ровесник Марины. Была ревность детей к молодой жене. Папа Марины приезжал к ней в гости. Градский никогда не говорил о наследстве. Он хотел, чтобы был мир после его смерти». Домработница Александра Градского

Как заявила Елена, вряд ли бы родственники Александра Градского пошли на преступление и разыграли историю с ограблением. «Градский никогда не говорил о деньгах. Я даже предположить не могу, откуда такая сумма у него взялась», — заметила Елена.

Напомним, что несколько дней назад вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбили. Преступникам удалось вынести из ее дома сто миллионов рублей. Ведется поиск злоумышленников.

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