Торговец икрой на рынке в Алтуфьево: кто такой Джабаров – подозреваемый в ограблении вдовы Градского

Полиция по горячим следам не смогла задержать мужчину.

Одним из подозреваемых в ограблении вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко следствие считает некоего Умеда Джабарова. Именно этот человек владел «Мерседесом», в котором уехали бандиты после нападения.

Отметим, что за два дня до нападения на вдову Александра Градского Умед Джабаров обменял «Мерседес» на «Киа», получив определенную доплату. Машина находилась в последние дни в собственности господина Халлокова, жителя Тульской области. Именно его задержала полиция, но после допроса отпустила.

Джабаров и Халлоков – давние знакомые. Оба торговали на рынке в Алтуфьево. Джабаров специализировался на продаже рыбы и икры, а Халлоков – на сухофруктах.

Заметим, что оперативники сейчас ищут именно Умеда Джабарова. Возможно, он успел скрыться в одной из соседних стран, сообщает МК.ru.

Напомним, что вдову Александра Градского Марину Коташенко ограбили несколько дней назад. Преступники вынесли из ее дома сто миллионов рублей.

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