В Москве пройдет выставка об искусстве клоунады и современных карнавалах

23 марта в Центральном Манеже в Москве стартует выставка «ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина».

Знаменитый клон собрал целую плеяду своих друзей-художников, и вместе они оформили 20 залов. Каждое помещение будет передавать собственную атмосферу одного из волшебных миров, которые на протяжении всей своей карьеры строит известный мим.

Посетителей ждут не только концертные костюмы и реквизит Славы Полунина, но и занимательные аттракционы, а также встречи с актерами его театра.

«В этих залах вы откроете для себя тонкости искусства клоунады, уличного театра, современных карнавалов, вам посчастливится узнать многое не только о том, как рождаются зрелища, но и о том, как научиться жить радостно и счастливо, — всей этой магией Слава Полунин владеет в совершенстве и готов делится своими открытиями со всеми», — сообщается на сайте «Манежа».

Выставка-спектакль, как ее называет сам Полунин, продлится до 13 июня.

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