«Странное новое ощущение»: заброшенный Бабкиной молодой муж пожаловался на пустоту внутри

Евгений Гор отдыхает в Сочи один, без жены.

На фоне слухов о разводе Надежды Бабкиной и Евгения Гора, который на 31 год младше народной артистки, мужчина улетел в Сочи и поделился тем, что творится у него на душе.

Евгений Гор опубликовал свое селфи, под которым пустился в размышления и жалобу на странное новое чувство внутри.

«Не знаю пока, как бороться с пустотой. Она приходит, как-то, с годами. Вроде бы есть дела, люди, места, но все же что-то отсутствует, и, даже, не могу понять что именно диссонирует. Многое из того, что радовало, становится обыденным. Странное новое ощущение, которое, надеюсь, временно. Старею», — написал мужчина.

В гражданском браке Бабкина и Гор прожили 17 лет. Мужчина раньше выступал на сцене, но затем сменил сферу интересов и увлекся парфюмерией. С началом пандемии пара разъехалась по разным квартирам и, похоже, уже не воссоединится.

71-летняя Надежда Бабкина, напротив, полна энергии и фонтанирует ею на сцене своего ансамбля. Коллективу в этом сезоне исполнилось 45 лет, и на юбилейном концерте народная артистка отжигала так, что молодым и не снилось.

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