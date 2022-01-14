«Ужасный человек, грубая, деспотичная, неадекватная, властная»: Бабкина – о своем сложном характере

Певица Надежда Бабкина заявила, что многие коллеги за глаза называют ее не самыми хорошими словами, но она очень спокойно к этому относится.
«Поговаривают, что Бабкина — ужасный человек, грубая, деспотичная, неадекватная, властная. А я не стану спорить! Правда, вокруг меня всегда находятся люди, которым хочется меня обнять, посоветоваться по разным вопросам, когда меня нет рядом, они скучают, пишут, звонят».
Как отметила певица, люди приходят в ее театр, чтобы зарядиться от нее позитивом. В третьем отделении она представляет каждого артиста поименно. После этого она разговаривает с публикой. По словам Бабкиной, люди специально ждут, когда можно будет с ней поговорить и поделиться наболевшими проблемами, сообщает 7days.ru.
Напомним, что Надежда Бабкина уже много лет руководит театром «Русской песни». Причем от первого состава в ее театре никого уже не осталось. Наблюдается определенная текучка кадров.
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