«Ужасный человек, грубая, деспотичная, неадекватная, властная»: Бабкина – о своем сложном характере

Как отметила певица, она и не собирается спорить с мнением окружающих.

Певица Надежда Бабкина заявила, что многие коллеги за глаза называют ее не самыми хорошими словами, но она очень спокойно к этому относится.

«Поговаривают, что Бабкина — ужасный человек, грубая, деспотичная, неадекватная, властная. А я не стану спорить! Правда, вокруг меня всегда находятся люди, которым хочется меня обнять, посоветоваться по разным вопросам, когда меня нет рядом, они скучают, пишут, звонят». Надежда Бабкина

Как отметила певица, люди приходят в ее театр, чтобы зарядиться от нее позитивом. В третьем отделении она представляет каждого артиста поименно. После этого она разговаривает с публикой. По словам Бабкиной, люди специально ждут, когда можно будет с ней поговорить и поделиться наболевшими проблемами, сообщает 7days.ru.

Напомним, что Надежда Бабкина уже много лет руководит театром «Русской песни». Причем от первого состава в ее театре никого уже не осталось. Наблюдается определенная текучка кадров.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.