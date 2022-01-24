«Он был избитый жизнью ребенок, который никому не доверял»: продюсер Дани Милохина рассказал о подопечном

Ярослав Андреев признался, что ему трудно было наладить отношения со звездой Тиктока.

Продюсер Ярослав Андреев, который занимается раскруткой Дани Милохина, Клавы Коки, Димы Масленникова и других, рассказал, что ему было невероятно трудно установить контакт с Даней.

«Поначалу с Милохиным было очень сложно найти коннект — он был избитый жизнью детдома ребенок, который никому не доверял», — признался Ярослав Андреев во время интервью Ксении Собчак на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Помог наладить отношения тонкий момент. У Ярослава Андреева, как и у Дани Милохина сложные отношения с биологическими родителями. Поэтому продюсер хорошо понимал мотивацию своего подопечного.

«Я долгое время ненавидел свою мать. Не могу сказать, что родители прекрасные, я их уважаю — нет. Я их ценю за то, что они просто мои родители. Очень не хочу жалости — это то, что нас с Милохиным объединяет. Он не хочет, чтобы его жалели, потому что он детдомовец», — поделился Ярослав Андреев.

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