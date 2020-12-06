Жил в комнате Юрия Шатунова: приемные родители Дани Милохина рассказали о его детстве

Звезда TikTok Даня Милохин не всегда был успешным и знаменитым. За его плечами – предательство родной матери, детский дом и жизнь в приемной семье. И, если бы не поддержка его названных родителей Дмитрия и Елены Тюленевых, кто знает, что бы из него выросло.

Родная мама блогера сама привела в детский дом Оренбурга Даню и его старшего брата Илью, когда им было 3 и 4 года, сказав, что позже заберет их оттуда. Однако обещания не сдержала и ни разу не явилась навестить сыновей. В итоге 10 лет мальчики прожили в казенных стенах.

По удивительному стечению обстоятельств будущая знаменитость оказалась именно в том детском доме, где когда-то вырос Юра Шатунов. Мало того – в той же комнате. Директор заведения Валентина Тазекенова так же, как некогда будущего солиста «Ласкового мая», взяла под опеку Милохина, заметив в нем задатки артиста.

Когда Дане исполнилось 13, а его брату 14, их усыновила семья Тюленевых, которая вскоре перебралась под Анапу. Дмитрий и Елена воспитывают своих пятерых детей и троих приемных.

Как рассказали они КП, мальчики не сразу привыкли к нормальной жизни – во время еды закрывали тарелку рукой, прятали хлеб. И больше всего на свете любили пельмени. Илья был замкнутым подростком, а вот Даня всегда выглядел очень открытым и харизматичным, он мечтал стать любимцем публики. Приемный отец, заметив эту потребность в сыне, научил его ставить цель, записывая ее на бумаге, а потом поступательно идти к ней. Он не сомневался в успехе парня, поддерживая его в первых опытах блогерства, но не думал, что он будет таким оглушительным.

После учебы в колледже на автоделе Даня уехал в Москву по приглашению продюсера, который заметил его в Сети. А потом наведался в родной дом уже звездой – со съемочной группой известного YouTube-канала, презентами для всех детей и круглой суммой денег в подарок родителям. Ее они вложили в строительство нового дома.

Отметим, что 6 декабря Дане Милохину исполнилось 19 лет. Он стал знаменитым благодаря TikTok, где у него свыше 10 млн подписчиков. За плечами блогера – клипы с Тимати и Джиганом, совместные проекты с Николаем Басковым, Андреем Малаховым, участие в шоу «Вечерний Ургант» и Comedy Club, победа в номинации «Открытие года» премии GQ.

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