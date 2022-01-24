«Я перестаю их хотеть»: Катя Колисниченко раскрыла причину краха отношений с двумя своими мужьями

Экс-участница «Дома-2» Катя Колисниченко не смогла спасти от развала оба своих брака.

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко готовится к разводу со вторым мужем Алексеем Солодовниковым. Как и в первом браке с Никитой Капелюшем, во втором она тоже потерпела крах.

Катя Колисниченко утверждает, что оба мужа изменяли ей. А вот причину неверности она видит в себе.

В сторис микроблога Катя Колисниченко откровенно призналась, что отказывала в интиме обоим своим супругам.

«Я перестаю их хотеть как мужчин почему-то, хотя платонически вроде как любила их. А потом — вот прям в падлу. Через силу никогда не стану ничего делать. Они идут налево. Но при этом у меня не появляется никаких мужчин и даже симпатий», — поделилась Катя Колисниченко.

Что касается второго мужа, то его Катя Колисниченко обвинила еще и в том, что он не содержал семью. Деньги Солодовников вкладывал в свой бизнес, а Кате приходилось самой обеспечивать себя и сына.

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