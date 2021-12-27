«Для нее никто этого не делал»: Катя Колисниченко в ужасе от того, что муж ее сестры Тигран Салибеков не заботился о жене

Катя Колисниченко приехала в Москву, чтобы поддержать Юлю Салибекову в конфликте с мужем Тиграном. Она в шоке, что все заботы по дому лежат на многодетной маме.

Бывшие участницы «Дома-2», сестры-близнецы Катя Колисниченко и Юлия Салибекова периодически ссорятся, но, как оказалось, в трудные моменты они готовы поддерживать друг друга.

Сейчас Юлия Салибекова в ссоре с мужем Тиграном Салибековым, он переехал в другую квартиру. А Юля осталась одна с тремя сыновьями на руках.

На помощь ей приехала из Санкт-Петербурга сестра-близнец Катя Колисниченко с сыном Саввой.

Катя призналась, что шокирована тем, что Тигран Салибеков никогда не заботился о ее сестре.

«Знаете, я помогаю Юле по хозяйству, и она так много раз меня благодарит. Мне это очень непривычно. Меня это очень ранит до слез, потому что мне больно от того, что для нее никто этого не делал. Просто приготовить завтрак. Просто подать полотенце. Моя душа в комок сжимается. Обидно за нее. Но я не говорю ей постоянно об этом, не накручиваю», — написала Катя Колисниченко в микроблоге.

Она призвала мужчин обязательно помогать своим женам по дому. А подписчики признались, что очень рады видеть сестер-близнецов вместе. Они уверены, такая поддержка для Юли Салибековой сейчас бесценна.

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