«Красивая, на меня похожа»: Катя Колисниченко увидела фотографии новой избранницы мужа, от которого ушла

Экс-участница «Дома-2» Катя Колисниченко призналась, что ей до сих пор больно из-за разрыва с отцом ее сына Алексеем Солодовниковым.

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко некоторое время назад сама ушла от мужа, устав от его равнодушия.

Пара пока не развелась, но обратного пути, как несколько раз подчеркивала Катя Колисниченко, нет.

А недавно Екатерина узнала, что у ее мужа Алексея Солодовникова появилась новая пассия. Подписчики прислали ей ссылку на Instagram девушки, с которой встречается пока еще ее супруг.

«Честно говоря, сердце выскакивает из груди. Неприятную новость узнала. Просто делюсь с вами эмоциями, которые меня еще не отпустили. Мне сейчас скинули страницу новой девушки моего почти бывшего мужа. Понимаю, что сама ушла от него. Но до сих пор болит. Не знаю, когда отпустит. Красивая. Очень на меня похожа», — рассказала Катя Колисниченко в сторис микроблога.

Подписчики сообщили и пикантную деталь о новой избраннице Алексея Солодовникова.

«Мне рассказали, что она работает в эскорте, мол, передайте Алексею, чтобы он предохранялся, — добавила Катя Колисниченко. — Леша, я по-дружески предупреждаю — предохраняйся. Теперь понятно, почему он не стал семью возвращать?»

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