«Буду исправлять цвет»: сменившая имидж Катя Колисниченко из «Дома-2» недовольна оттенком локонов

Экс-участница реалити-шоу Катя Колисниченко сделала для себя определенные выводы.

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко на днях сменила имидж. Шоколадному оттенку волос она предпочла рыжий.

Новым цветом локонов Катя Колисниченко наслаждалась недолго. Неуемной Кате хотелось сделать волосы чуть поярче и она решилась протонировать их дома.

Накануне она показывала в сторис микроблога, как сама наносит краску на волосы. Но полученный результат Катю Колисниченко огорчил. Экс-участница «Дома-2» удрученно продемонстрировала в микроблоге, как выглядит сейчас.

«Тон лег очень неравномерно. Я расстроена. Буду завтра исправлять цвет. Единственное, что я поняла из всей этой ситуации, что дома я больше тонироваться не буду», — призналась Катя Колисниченко.

Напомним, что вместе с Катей на кардинальное преображение решилась и ее сестра-двойняшка Юлия Салибекова. Она тоже сделала каре и перекрасила волосы в рыжий цвет.

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