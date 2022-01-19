«Буду исправлять цвет»: сменившая имидж Катя Колисниченко из «Дома-2» недовольна оттенком локонов

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко на днях сменила имидж. Шоколадному оттенку волос она предпочла рыжий.
Новым цветом локонов Катя Колисниченко наслаждалась недолго. Неуемной Кате хотелось сделать волосы чуть поярче и она решилась протонировать их дома.
Накануне она показывала в сторис микроблога, как сама наносит краску на волосы. Но полученный результат Катю Колисниченко огорчил. Экс-участница «Дома-2» удрученно продемонстрировала в микроблоге, как выглядит сейчас.
«Тон лег очень неравномерно. Я расстроена. Буду завтра исправлять цвет. Единственное, что я поняла из всей этой ситуации, что дома я больше тонироваться не буду», — призналась Катя Колисниченко.
Напомним, что вместе с Катей на кардинальное преображение решилась и ее сестра-двойняшка Юлия Салибекова. Она тоже сделала каре и перекрасила волосы в рыжий цвет.
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