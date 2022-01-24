Милая троица: Константин Меладзе растаял от нежности в компании Веры Брежневой и ее дочери Сары

Певица Вера Брежнева показала архивный кадр, который сделала зимой прошлого года во время семейного отдыха.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева решила разобрать свои архивы. Снимками, которые были сделаны в разное время и хранятся в ее телефоне, Вера Брежнева поделилась с подписчиками микроблога.

На одном из кадров она предстала в компании мужа Константина Меладзе и младшей дочери Сары.

Константин Меладзе прислонился щекой к голове своей благоверной. На его лице застыла счастливая и умиротворенная улыбка. Продюсер и музыкант явно чувствует себя прекрасно в обществе Веры Брежневой и своей падчерицы Сары.

Снимок был сделан в январе 2021 года, когда семья Меладзе и Брежневой отдыхала, катаясь на лыжах.

«Ходили в горы», — подписала кадр Вера Брежнева.

Интересно, что в этом году вокалистка устроила себе каникулы в женской компании. С сестрой и старшей дочкой Вера Брежнева отдыхала на Мальдивах без мужа.

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