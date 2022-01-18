Постройневшая Нетребко в модной шапке и лиловом костюме вышла на променад в Австрийских Альпах

Оперная дива показала, как выглядит после недели отдыха в детокс-клинике.

Анна Нетребко обычно редко отдыхает. Ее гастроли расписаны на год вперед. Лишь во время пандемии она стала чаще проводить время дома в Вене, а также ездить к родным в Краснодар.

В прошлом году она давала концерт в Кремле, где отметила свое 50-летие. А потом артистка вернулась в Россию на новогодние каникулы. Она гуляла с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго по Москве.

Но неделю назад Нетребко пропала. Позже она призналась, что приехала в детокс-клинику вместе с сестрой. Там оперная дива соблюдает особые правила питания и даже посетила комнату, где температура минус 110 градусов.

Свободное время она посвящает прогулкам. Певица славится своим чувством стиля. Ранее она показа трендовый пуховик. На этот раз Анна предстала в лиловом спортивном костюме с шарфом. Более того, она надела меховые варежки и модную шапку-ведро.

Артистка полюбовалась снежными пейхажами. Она подрыгала ногами и побежала в гору. Звезда устроила себе активный променад в Австрийских Альпах.

«Пошли, энергия возвращается», — заявила она.

Поклонники одарили Нетребко комплиментами. Многие одарили ее комплиментами. «Невероятная красота», «Как вы похудели», «Так захватил вид, что не отметила вашу красоту, наша дивная красавица и спортсменка», «Ой, какая красота нереальная!», Вы прям посвежели«, «Ну что за стройная лань», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.