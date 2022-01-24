Стареет естественно: 55-летняя Татьяна Лазарева напугала поклонников переменами во внешности

В прошлом известная телеведущая Татьяна Лазарева не скрывает своих возрастных изменений.

Татьяна Лазарева некогда была на пике популярности.

Сейчас бывшая звезда КВН и телеведущая активно ведет собственный Instagram и YouTube-канал, куда приглашает звездных гостей и часто делится своими инсайтами.

Татьяна Лазарева при этом еще и пропагандирует бодипозитив — философию принятия себя и своего тела.

55-летняя Татьяна Лазарева не скрывает, что не прибегает к помощи косметологов и пластических хирургов. Она выглядит естественно, что для многих ее подписчиков как раз кажется неестественным. Ведь Лазарева для них звезда, а значит, должна выглядеть идеально.

Под фотографиями, на которых Татьяна Лазарева предстает в естественном видео, подписчики часто оставляют удивленные комментарии, мол, как же так, знаменитость и морщины.

«Татьяна очень изменилась, еще недавно была задорная девочка, а теперь позитивная бабушка», «Да, время и препараты никого не щадят», «Что с глазами?! Какой ужас», «Сейчас же столько средств, неужели не хватает денег все поправить аккуратно? Не старая же еще женщина…» — высказываются в Сети.

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