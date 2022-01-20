«Чуть ли не война скоро начнется»: Татьяна Лазарева уехала в Киев для участия в новом проекте

По словам актрисы, ее пригласили поучаствовать в интересном деле, и она согласилась.

Актриса Татьяна Лазарева в Instagram сообщила, что уехала в столицу Украины — Киев. Она будет участвовать в проекте, о котором пока не хочет говорить. Подробности от нее последуют позже.

«В то время, как кризис отношений в верхах между Россией и Украиной все больше обостряется и из каждого утюга нам говорят, что чуть ли не война скоро начнется, я хочу сказать, что так часто бывает — верхи не могут, а мы можем!» Татьяна Лазарева

По словам Татьяны Лазаревой, она очень любит Украину. Сопереживает и скучает по этой стране. Старинные друзья пригласили ее в Киев, где она будет работать над проектом.

Напомним, что Татьяна Лазарева последние годы проживала в Испании, где учится ее младшая дочь. В прошлом году она сообщила о разводе со своим мужем артистом Михаилом Шацем.

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