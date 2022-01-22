Мало похож на себя прежнего: Лазарева в Киеве показала, как выглядит звезда КВН Сивохо

Известный юморист намного лет пропадал из поля зрения.

Актриса Татьяна Лазарева, которая не так давно уехала для участия в новом проекте на Украину, в сторис Instagram разместила редкий кадр. На фотографии она запечатлена со своим давним другом, звездой КВН Сергеем Сивохой.

«Когда старыми друзей называть уже неловко, а новыми тоже уже не назовешь. Это как?» Татьяна Лазарева

Отметим, что Сергей Сивохо стал широко известен, как участник КВН команды «Дрим Тим». От других участников игры его отличало крупное телосложение. Позже он начал карьеру в кино, снявшись в картине «Имитатор».

Затем стало известно, что Сергей Сивохо серьезно болен. Он проходил лечение в разных клиниках. В итоге шоумен стал практически неузнаваем. К примеру, перестал носить длинные волосы.

Напомним, что Сергей Сивохо одно время весил 195 килограммов. Сейчас он заметно похудел, хотя по-прежнему имеет лишний вес.

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