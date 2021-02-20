«Я тогда была истощена морально, довела сама себя»: Татьяна Лазарева о проблемах со здоровьем

54-летняя телеведущая в последнее время не появляется на российских телеэкранах.

Жена актера Михаила Шаца — Татьяна Лазарева — заявила, что долгое время прибывала в тяжелом моральном состоянии.

Актриса поделилась историей о том, как проблемы с кишечником отразились на ее настроении и карьере. Татьяна рассказала, что ее больше не ждут на телевидении. Несмотря на попытки мужа договориться с продюсерами, Татьяна не смогла вернуть прежнюю работу.

Однако Лазарева не отчаивается. По словам знаменитости, на YouTube она зарабатывает не меньше прежнего.

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К слову, Татьяна не смогла назвать свою жизнь беззаботной. Уже долгое время Лазарева борется с язвенным колитом.

«Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя», — призналась телеведущая в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить».

Татьяна призналась, что из-за проблем с кишечником у нее просто не вырабатывался гормон «радости». А отсюда возникали депрессии и страшные мысли.

«Болезнь всегда и в голове. Если ты себя за что-то коришь, то это сказывается на самочувствии, вылезает то там, то тут», — резюмировала Лазарева.

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