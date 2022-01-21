«Котятки»: Млодик подловила маленьких дочерей Виторгана во время «обнимашек» на диване

Дети Ирины Млодик и Эммануила Виторгана, сестренки Этель и Кларочка, нежно любят друг друга.

Актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган воспитывают двух маленьких дочерей-погодок Этель и Клару.

Поклонники звездного семейства обожают наблюдать за тем, как растут и меняются сестренки. Ирина Млодик и Эммануил Виторган стараются не разочаровывать свою аудиторию в Instagram, и в микроблоге мамы девочек довольно часто появляются фото и видео с их участием.

На этот раз Ирина Млодик запечатлела Этель и Клару, когда те вдвоем играли на диване. Увидев камеру, малышки тут же поняли, что им нужно делать.

«Мама, баба, привет!» — сказала старшая из сестер Этель.

Затем обе крошки помахали руками, а после прильнули друг к другу, нежно обнявшись.

Ирина Млодик поделилась в микроблоге и селфи со старшей дочкой, которое сделала в кровати утром.

«Всем доброго утра! Сегодня день объятий! Давайте обниматься каждый день!» — подписала кадр Ирина Млодик.

«Котики всегда приползают к мамочкам по утрам», «Вот оно, счастье, с зажмуренными глазками — так сильно любит маму», «Какие милые котятки», — высказались подписчики Ирины Млодик под ее фото с дочкой.

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