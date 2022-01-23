А какие щечки румяные! 82-летний Виторган предстал в свете с дочками и женой

Эммануил Виторган вышел в свет с женой Ириной Млодик и розовощекими милыми дочками Этель и Кларой. Мама с наследницами выбрала расслабленный стиль, облачившись в теплые брюки и пуловеры. При этом малышки оказались облачены в принтованные наряды.

«Выход с доченьками в Театр зверей им. Дурова. Замечательное представление для деток!» — написала жена народного артиста, обнародовав в личном блоге фото из зала.

Отметим, что звездная чета старается воспитывать наследниц в традиционном стиле — с чтением книг, настоящими, а не компьютерными игрушками и длительными прогулками на свежем воздухе.

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