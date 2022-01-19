«Мамочка с любимой внучкой»: жена Виторгана Млодик запечатлела младшую дочку с бабушкой

В семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик подрастают две дочери – Этель и Кларочка. Малышки, рожденные у очень зрелых мамы и папы, купаются в безусловной родительской любви.

Но дарят Кларе и Этель свою нежность не только они. У девочек есть бабушка, мама Ирины Млодик.

Она тоже души не чает в любимых внучках. Пожилая женщина довольно часто общается с крошками и дарит им свою любовь.

Ирина Млодик поделилась в микроблоге снимком, на котором ее мама запечатлена с младшей из внучек – двухлетней Кларой.

«Мамочка с любимой внучкой Кларочкой», — подписала кадр Ирина Млодик.

Подписчики жены Эммануила Виторгана умилились снимку. Они рады, что у маленьких девочек есть не только мама с папой, но и любящая бабушка.

«Маленькой бусинке тепло и надежно в объятиях бабули», «Девчули, вы просто прелесть», «Минуты счастья! Пусть они длятся как можно дольше», — высказались в Сети.

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