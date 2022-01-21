Затмила всех: Анастасия Волочкова блистала на дне рождения в серебристом платье-рыбке с бахромой

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова 20 января отметила свой 46-й день рождения. Звезда балета вернулась с Мальдив в Москву, чтобы отпраздновать, хотя поклонники были уверены, что она будет встречать личный новый год на острове.

В Москве балерина закатила званый ужин в одном из ресторанов. На пир она позвала Эвелину Бледанс, Катю Лель, Никиту Джигурду и, разумеется, нового бойфренда Сергея, а также других давних товарищей.

Именинница на празднике блистала в серебристом платье-рыбке, или фасона годе, с прозрачной юбкой и открытой спиной. Мерцающая бахрома красиво ниспадала с плеч вместо рукавов, а сама балерина светилась от счастья и внимания окружающих.

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