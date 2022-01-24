Елена Николаева, родившая первенца месяц назад, вернулась к работе

Ближе к концу декабря телеведущая Елена Николаева родила первенца. Малыша назвали Сашей. А спустя всего месяц звезда утренней программы на канале «Россия 1» вернулась к работе. В своем инстаграме она показала кадры из студии.

«Вторая — самая честная», — написала Николаева, запечатлевшись на этом снимке с закрытыми глазами.

Фанаты отметили, что Елена отлично выглядит.

«Красотка! Вам идет с короткими волосами. Вы сегодня в телевизоре такая воздушная», — писали пользователи Сети.

больше по теме Держит сына и целует жену: Елена Николаева поделилась нежным фото с мужем и малышом Александром Телеведущая Елена Николаева поздравила теплым снимком подписчиков с Новым годом.

Напомним, в прошлом году Елена Николаева вышла замуж за бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой — Игоря Вдовина. Они познакомились несколько лет назад на одном из бизнес-форумов. Блондинка быстро нашла общий язык с дочкой бизнесмена от балерины Ариадной, которая год назад переехала в дом отца.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.