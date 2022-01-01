Держит сына и целует жену: Елена Николаева поделилась нежным фото с мужем и малышом Александром

Телеведущая Елена Николаева под занавес 2021 года впервые стала мамой. 21 декабря она подарила своему мужу, бизнесмену Игорю Вдовину сына Александра.

Родители не скрывают малыша от поклонников. Елена Николаева практически каждый день публикует в Сети снимки новорожденного Александра.

Первого января молодая мама поделилась фото, демонстрирующим, что в их семье царит идиллия. В кадре она предстала в компании мужа Игоря Вдовина, который держит на руках малютку-сына и при этом тянется к жене, чтобы поцеловать ее.

Интересно, что все трое в Новый год решили облачиться в белые одежды.

«С Новым годом!» — подписала семейный кадр Елена Николаева.

Напомним, Игорь Вдовин стал известен, благодаря браку с балериной Анастасией Волочковой. В союзе со звездой у бизнесмена родилась дочка Арина.

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